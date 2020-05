Fase 2 | Sala | ‘Milano deve riaprire | sto con chi lavora non con chi si diverte’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – "E' un po' deprimente dover rispiegare qual è la situazione, ma ve lo ridico: noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario e abbiamo visto quanto ha toccato questa città la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare are, non è un vezzo, non è una voglia, è una necessità". Così il sindaco di Milano Giuseppe, in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook, commenta la folla che ieri ha riempito i Navigli.