David di Donatello 2020: il trionfo de «Il Traditore» in una cerimonia in smart working. Tutti i premi (Di venerdì 8 maggio 2020) Il David di Donatello ai tempi dello smart working. Nessun red carpet, nessuna consegna e nessun abito lungo fatta eccezione per Roberto Benigni, l’unico che si video-collega con addosso lo smoking, e poche eccezioni come Luca Marinelli e Marco D’Amore, che optano per la cravatta. Gli Oscar del cinema italiano si adattano all’emergenza Covid-19 e vanno in onda rinunciando alla cerimonia in senso stretto, alla festa che sarebbe potuta essere. In uno studio spoglio, semideserto, Carlo Conti spiega che si tratta di un’edizione dei David «particolarissima» che, però, aveva senso non annullare (era stata già posticipata di un mese) per essere di «buon auspico per riprendere la nostra normalità, andare al cinema e sognare». L’allegoria del Davide che lotta contro Golia, un tempo rappresentato dai colossi a stelle e strisce e oggi da un virus invisibile, è perfetta per rappresentare il bisogno di tenere vivo il cinema che, al di là della chiusura forzata delle sale, resiste e «rende più lieve il nostro isolamento». L’Accademia del Cinema Italiano e Raiuno hanno, infatti, spinto affinché la cerimonia di assegnazione avesse luogo, un simbolo di speranza e di ripartenza e il caso ha voluto che a essere premiato fosse proprio un film prodotto anche da Rai Cinema: a trionfare ai 65esimi David di Donatello è, infatti, Il traditore di Marco Bellocchio. https://www.youtube.com/watch?v=7nvYMRpKzak&t=2s Leggi su vanityfair FRANCA VALERI PREMIO DAVID SPECIALE/ Compirà tra poco 100 anni (David Donatello)

Cinema - David di Donatello : Il Traditore vince tutto. Con Bellocchio e Favino. Deluso Benigni

Il Traditore di Bellocchio trionfa ai David di Donatello - Favino "Buscetta" è il migliore attore

E' #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone "Che vita meravigliosa"
E' #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne La dea fortuna
E' #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo in Il Traditore
E' #LuigiLoCascio il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore non protagonista, per #IlTraditore di Marco Bellocchio