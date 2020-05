Coronavirus | Generali dona mille tablet per supportare didattica a distanza

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – “Educare i bambini di oggi significa garantire un futuro migliore agli adulti di domani”. Parte da questa convinzione l’impegno diche con con “Ora di Futuro” offre alle scuole e alle famiglie con un sostegno concreto e immediato per garantire laattraverso formazione per gli insegnanti, contenuti digitali e strumenti per le famiglie. Con il supporto degli insegnanti e delle Onlus del progetto “Ora di futuro” sono statiti 1.000per garantire ai bambini delle famiglie più in difficoltà lo svolgimento delle lezioni aed “evitare così – spiegain una nota – che l’accesso all’educazione non sia fattore che acuisce la disparità sociale, in particolare in questo momento in cui l’epidemia di Covid-19 potrebbe ...