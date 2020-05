ICF Group acquista altre azioni proprie

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – ICF, dal 27 aprile al 5 maggio 2020, hato 5.500corrispondenti allo 0,07% del capitale sociale ad un prezzo unitario medio di 5,468 euro, per un controvalore complessivo pari a 30.074 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria il 30 aprile 2019. L’ammontare complessivo delledetenute dal Gruppo a seguito degli acquisti comunicati è di 290.903, pari al 3,86% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, ICFestende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 5,66 euro.

(Teleborsa) - ICF Group, dal 27 aprile al 5 maggio 2020, ha acquistato 5.500 azioni proprie corrispondenti allo 0,07% del capitale sociale ad un prezzo unitario medio di 5,468 euro, per un controvalor ...