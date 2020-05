Golf | Michelle Wie | tra le big del circuito femminile | potrebbe tornare a dicembre dopo

(Di giovedì 7 maggio 2020)essere non lontano il ritorno alle competizioni diWie, una delle big deldegli ultimi 15 anni abbondanti. La vincitrice dello US Women’s Open 2014, infatti, ha definito “qualcosa che deve essere sicuramente discussa” l’ipotesi di ritorno sui greenla propria gravidanza in questo stesso Major, rinviato causa coronavirus ain quel di Houston. La trentenne nata a Honolulu, attualmente sposata con Jonnie West (attualmente dirigente ai Golden State Warriors in NBA, nonché figlio della leggenda Jerry West), ha disputato l’ultimo torneo nel 2019 prima della dolce attesa, ma aveva già fatto capire che non sarebbe stata questa la fine della sua carriera. Queste le sue dichiarazioni su US Women’s Open e questioni relative a ESPN: “Logisticamente, mi ha aperto gli occhi e mi sono detta ...

OA Sport

di FRANCESCO LOIACONO - Nel Golf maschile rinviato l'Augusta Masters che si doveva svolgere a Maggio in Georgia, per il Covid 19. Non si disputerà il Players Championship in programma a Giugno. Rinvia ...