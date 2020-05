Boom di “Io sto con De Donno” Perché il medico è stato tacitato? (Di giovedì 7 maggio 2020) Il dottor De Donno, che con le sue cure al plasma al costo di 80 euro a persona sta guarendo da un mese gli affetti da Covid 19, da ieri sera è misteriosamente in silenzio stampa. Radio Radio, in una diretta piuttosto allarmata, ieri ha detto attraverso la voce del conduttore “non vogliamo che De Donno diventi un altro Di Bella”. La radio ha contattato il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 maggio 2020) Il dottor De Donno, che con le sue cure al plasma al costo di 80 euro a persona sta guarendo da un mese gli affetti da Covid 19, da ieri sera è misteriosamente in silenzio stampa. Radio Radio, in una diretta piuttosto allarmata, ieri ha detto attraverso la voce del conduttore “non vogliamo che De Donno diventi un altro Di Bella”. La radio ha contattato il... Segui su affaritaliani.it

MarysAdventure5 : @cordadoppia No ciccio, informati meglio. Io sono nel pieno boom dei millennial. Sorry, but not sorry. Sono il megl… - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Boom di “Io sto con De Donno” Perché il medico è stato tacitato? - alex63roy : RT @Affaritaliani: Boom di “Io sto con De Donno” Perché il medico è stato tacitato? - NaattuVarthakal : RT @Affaritaliani: E' giallo sul dottore che cura il coronavirus con il plasma #7maggio #coronavirus #dedonno #plasma #COVID19 https://t.… - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: E' giallo sul dottore che cura il coronavirus con il plasma #7maggio #coronavirus #dedonno #plasma #COVID19 https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom “Io Coronavirus, la ripresa non sarà un pranzo di gala: si ricominci dal lavoro Corriere della Sera