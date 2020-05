Anche l'Ue chiede conto alla Cina del Covid-19 (Di giovedì 7 maggio 2020) La lettera degli ambasciatori europei a Pechino, pubblicata sul China daily dopo un intervento di censura da parte del governo cinese, è solo la goccia che fa traboccare il vaso. Ora Anche l’Unione europea chiede conto alla Cina sulle origini e la diffusione del coronavirus. Ursula von der Leyen pensa ad una commissione di indagine internazionale, da costituire in seno alle Nazioni Unite. Il governo italiano si associa, almeno nella parte Pd, con i ministri Lorenzo Guerini ed Enzo Amendola in prima linea sulla questione. Il caso Cina è tra l’altro l’ennesimo tema di frattura nella maggioranza di governo tra Dem e cinquestelle. A fatica, l’Unione Europea riesce ad individuare una terza via tra Washington e Pechino. Succede proprio quando le accuse di Donald Trump e il suo segretario di Stato Mike Pompeo cominciano a scricchiolare ... Leggi su huffingtonpost Zingaretti scarica sull’Inps la lentezza della cassa integrazione. E FdI chiede lumi sulla convenzione con le banche

Covid - anche Nicolino Grande Aracri chiede i domiciliari : è il capo delle cosche di 'ndrangheta in Emilia

Puglia, il consigliere Conca chiede la riapertura dei bar anche nelle stazioni di servizio
Google Nest WiFi, il wireless adesso è più veloce e ci possiamo anche parlare

Connessione sempre più veloce, prima di tutto. Poi semplicità e versatilità. Il nuovo sistema Google Nest WiFi fa un salto doppio in questa direzione rispetto alla prima generazione di dispositivi. Se ...

Castelnuovo Berardenga, c'è tempo fino al 12 maggio per richiedere il contributo affitto

Castelnuovo Berardenga (Siena), 7 maggio 2020 - C'è tempo fino al 12 maggio per presentare le domande e accedere ai contributi stanziati dal Comune di Castelnuovo Berardenga, contando su risorse della ...

