Nasce la Corte suprema di Facebook e Instagram | deciderà sulla cancellazione dei

(Di mercoledì 6 maggio 2020) È stata definita ladialla quale si potrà fare appello sulle decisioni che il social network prende in merito a cancellazioni di contenuti e profili sia suche su. La Oversight board annunciata a settembre 2019 sarà un Comitato di controllo composto per ora da 20 esperti internazionali, diventeranno 40 quando entrerà a regime, che parlano 29 lingue e arrivano da diverse parti del mondo con esperienze che vanno dal diritto, al giornalismo, passando per la difesa dei diritti umani. L’organismocome risposta alle numerose critiche che spesso vengono sollevate contro il social networkmoderazione dei contenuti, soprattutto su temi come l’incitamento all’odio e la diffusione di fake news. I membri Il board è composto da personaggi come l’attivista yemenita Tawakkol Karman, ...