Elon Musk papà per la sesta volta: è nato il figlio avuto con la cantante Grimes, si chiama X Æ A-12 Musk (Di mercoledì 6 maggio 2020) Elon Musk ha annunciato con un tweet di essere diventato papà per la sesta volta. È nato il primo figlio che il visionario imprenditore canadese fondatore di Tesla ha avuto con la nuova compagna, la cantante Grimes: “Mamma e bambino tutto bene“, ha scritto semplicemente. Il piccolo è stato immortalato tra le braccia del papà che ha pubblicato lo scatto sui social. A scatenare qualche perplessità è però il nome che la coppia ha dato al neonato: lo hanno chiamato X Æ A-12 Musk, come ha rivelato lo stesso magnate proprio su Twitter, riprendendo le sigle della Tesla, l’azienda che ha fondato nel 2003. Elon Musk ha già altri 5 figli nati dal suo matrimonio con l’autrice Justine Wilson, conclusosi qualche anno fa. We need the name we literally need it https://t.co/ZnhOxf3vfn — Colombiana ... Leggi su ilfattoquotidiano Arriva il primo film interamente girato nello Spazio : Tom Cruise ed Elon Musk lo faranno diventare realtà

Elon Musk vende tutte le sue case

Elon Musk papà/ Nato il figlio X Ash Archangel : "mamma Grimes e bimbo stanno bene" (Di mercoledì 6 maggio 2020)ha annunciato con un tweet di essere diventato papà per la. Èil primoche il visionario imprenditore canadese fondatore di Tesla hacon la nuova compagna, la: “Mamma e bambino tutto bene“, ha scritto semplicemente. Il piccolo è stato immortalato tra le braccia del papà che ha pubblicato lo scatto sui social. A scatenare qualche perplessità è però il nome che la coppia ha dato al neo: lo hanno chiamato X Æ A-12, come ha rivelato lo stesso magnate proprio su Twitter, riprendendo le sigle della Tesla, l’azienda che ha fondato nel 2003.ha già altri 5 figli nati dal suo matrimonio con l’autrice Justine Wilson, conclusosi qualche anno fa. We need the name we literally need it https://t.co/ZnhOxf3vfn — Colombiana ...

disinformatico : Elon Musk sta per stabilire il nuovo record per il tweet più costoso della storia :-) - GNEDDD0 : Tutti i meme sul figlio di Grimes e Elon Musk mi stanno ammazzando - tuseisuperblu : Ricordo a tutti che quando uscì la notizia 'Elon Musk diventerà padre' ero sicurissima avesse attivato un procedime… - spookybananakin : RT @georgetsex: io MORTA a causa di tutti i meme sul nome del figlio di elon musk - arcticsl0ths : il figlio di elon musk non verrà mai preso in giro solo perché è straricco e tutti vorranno essergli amici per andare nella sua piscina -