Michael Bublé | il figlio ricompare in video dopo la guarigione dal tumore

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 maggio 2020) La famiglia diBublé è tornata a sorridere da un anno a questa parte. Ildel cantante, Noah, è infatti guarito da unlo scorso anno. E negli scorsi giorni è comparso per la prima volta agli occhi del pubblicola, “intrufolandosi” in una diretta Instagram dei genitori. “È il nostro supereroe“, il dolcissimo commento di papà. Ladel piccolo Noah Noah Bublé ce l’ha fatta. Lo scorso anno ha vinto la sfida più dura, la più complicata, sino alla trionfale scalata verso la completa. Aldel cantantee della moglie Luisana Lopilato, infatti, era stato diagnosticato unnel 2016. Una notizia che ha gettato la famiglia nello sconforto e che ha portato il cantante a prendere in considerazione addirittura il ritiro ...