Metrò | corsa e caffè | Milano riparte piano

(Di martedì 5 maggio 2020) Andrea Cuomo, ore 7,36 del Capodanno del Covid, un giorno che è l'inizio di qualcosa di nuovo ma nessuno sa che cosa. Il bar vicino casa è aperto, vende le sigarette e fa anche il caffè, ma te lo servono nel bicchierino e te lo bevi per strada, ore 7,36 del Capodanno del Covid, un giorno che è l'inizio di qualcosa di nuovo ma nessuno sa che cosa. Il bar vicino casa è aperto, vende le sigarette e fa anche il caffè, ma te lo servono nel bicchierino e te lo bevi per strada. E farà anche schifo, dopo due mesi di inattività della macchina. Il primo espresso della fase due non può essere una ciofeca. Passiamo. C'è il sole. La gente è per strada, più di ieri e meno di domani, come si diceva dell'amore nei cartigli dei cioccolatini negli anni Settanta. Ma qui di romanticismo ce ...