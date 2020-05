«Matilda» di Netflix | Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue

(Di martedì 5 maggio 2020) Non è la prima volta che un uomo interpreta una donna sul grande schermo. Gli esempi che ci vengono in mente, tuttavia, sono quasi tutti legati a un travestimento dichiarato, a un’intenzione quasi sempre esplicitata all’interno del film: da Robin Williams che si traveste in Mrs. Doubtfire a Dustin Hoffman che si trasforma in Dorothy Michaels in Tootsie, da Tony Curtis e Jack Lemmon in A qualcuno piace caldo a Lino Banfi e Christian De Sica in Belli freschi. Di uomini che interpretano donne dal principio, senza nessun preambolo che ci spieghi che si tratta di loro, ce ne sono molto di meno: da John Travolta in Hairspray a Eddie Murphy in Norbit. Ad aggiungersi presto a quest’ultimo gruppo è uno degli attori più sexy del cinema: Ralph Fiennes, che dopo aver prestato il volto a Lord Voldemort e a una miriade di personaggi o molto buoni o molto cattivi, decide di imbarcarsi in una delle sfide più rischiose della sua carriera e di trasformarsi in Agatha Trinciabue, la perfida preside di Crunchem Hall in Matilda, il nuovo adattamento del libro di Roald Dahl per Netflix. https://twitter.com/DEADLINE/status/1257243202928533504

beatriceratopa : Non ho capito - Phiodem : Netflix farà un adattamento (e te pareva) di Matilda,,,,, e la signora Trinciabue,,, a quanto pare sarà interpretat… - LongTakeIt : #RalphFiennes interpreterà la signorina Trinciabue nel nuovo adattamento #Netflix di Matilda - IWitzard : Oddio ma perché netflix farà matilda sei mitica? E hanno scelto ralph? ??????

