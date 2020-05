Mantenimento | paga l' Inps se l' obbligato ritarda anche per pochi giorni

Leggi su studiocataldi

(Di martedì 5 maggio 2020) di Lucia Izzo - Adempiere l'obbligo diin ritardo,se dirispetto alla scadenza imposta, può giustificare l'emanazione dell'ordine dimento nei confronti di terzi previsto dall'art. 156 del codice civile. Ciò avviene nei casi in cui il comportamento dell'è idoneo a far sorgere dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento in grado di frustrare le finalità proprie dell'assegno di. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito. Inoltre, a fronte dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, può avvenire per iscritto la trattazione del procedimento con cui viene ordinato a terzi ilmento delagli aventi diritto, ad esempio depositando le note scritte all'esito d...