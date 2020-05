Alena Seredova | il pancione è una «esplosione della natura»

(Di martedì 5 maggio 2020) Alena Seredova per la sua terza gravidanza di chili finora ne ha presi sette. Eppure, nei suoi jeans, con la maglietta ripiegata sotto il seno, il pancione dell’ex signora Buffon sembra non essere mai stato così grande. «Esplosione della natura», ha scritto la Seredova su Instagram, condividendo l’immagine di sé, circondata dagli alberi con il ventre in bella mostra.

Alena Seredova rivela quanti chili ha preso in gravidanza, sono davvero pochi. Ne ha messi su solo 7 e ormai mancano pochissime settimane al parto, previsto per i primissimi giorni di giugno.