Uomini e Donne, drammatico ingresso in studio per Sirius: Galgani-Cipollari, delirio totale (Di lunedì 4 maggio 2020) Si torna in studio. Si pala di Uomini e Donne di Maria De Filippi, tornata nel suo studio su Canale 5 dopo le lunghe punate in streaming: la svolta oggi lunedì 4 maggio. Ovviamente il tutto nel rispetto del distanziamento sociale per prevenire il contagio da coronavirus. E tutto è cambiato: Gemma Galgani è stata piantata da Algemiro, mentre ha perso la tsta per Sirius e Occhiblu, i due misteriosi corteggiatori telematici e che hanno conquistato la dama torinese. Nonostante le critiche di Tina Cipollari, la Galgani vuole conoscerli entrambi, in barba alla differenza d'età. E nel frattempo, Sirius lo ha conosciuto. Nel video qui sotto, infatti, potete vedere il suo (drammatico) ingresso in studio, che ha generato il consueto caos: urlacci, dita puntate, accuse. Il tutto, ovviamente, "cucinato" dalla Galgani e dalla Cipollari. Leggi su liberoquotidiano Nicola - chi è Sirius di Gemma Galgani di Uomini e Donne (video)

Sirius - chi è corteggiatore 26 anni di Gemma Galgani/ Uomini e donne : "Sono Nicola"

Tina Cipollari e Gemma Galgani | Liti finte a Uomini e Donne? | La verità (Di lunedì 4 maggio 2020) Si torna in. Si pala didi Maria De Filippi, tornata nel suosu Canale 5 dopo le lunghe punate in streaming: la svolta oggi lunedì 4 maggio. Ovviamente il tutto nel rispetto del distanziamento sociale per prevenire il contagio da coronavirus. E tutto è cambiato: Gemmaè stata piantata da Algemiro, mentre ha perso la tsta pere Occhiblu, i due misteriosi corteggiatori telematici e che hanno conquistato la dama torinese. Nonostante le critiche di Tina, lavuole conoscerli entrambi, in barba alla differenza d'età. E nel frattempo,lo ha conosciuto. Nel video qui sotto, infatti, potete vedere il suo (in, che ha generato il consueto caos: urlacci, dita puntate, accuse. Il tutto, ovviamente, "cucinato" dallae dalla

guerini_lorenzo : Oggi #4maggio per l'@Esercito è il giorno dell’anniversario: 159 anni di storia al servizio del Paese e dei cittadi… - marcocappato : Per rimediare all'errore del Comitato tecnico di soli uomini hanno inserito anche donne? No: hanno creato anche il… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’@Esercito per il 159° Anniversario della costituzione della Forza Armata.… - geisterfvhrer : uomini e donne più trash che mai raga questo ballo a distanza mi sta facendo piangere - bellamonicucci : @svnshinelouiis Sono gli imbecilli che non ce la fanno, gay, etero, uomini o donne non importa. Quello che dicono c… -