Francesca De Andrè, dura replica a Gennaro Lillio: ‘Certe persone dovrebbero avere più dignità’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo le dichiarazioni di Gennaro Lillio a Pomeriggio Cinque, Francesca De Andrè ha replicato molto duramente al suo ex fidanzato. Ecco che cosa è successo GF 16: le parole di Gennaro Lillio Sicuramente ricorderete la coppia formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Si sono conosciuti al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso e, anche se lei era impegnata con Giorgio Tambellini, lui l’ha corteggiata. Dopo le prove del tradimento di Giorgio, Francesca ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Gennaro ed è iniziata la loro storia d’amore. Tuttavia, al di fuori del programma, dopo un iniziale affiatamento contro tutti, tra loro ci sono stati dei problemi. Gennaro ha accusato Francesca di aggressioni, anche se lei ha voluto parlare di lui con dolcezza, senza accuse o rabbia per poi tornare con Giorgio. Recentemente, visto ... Leggi su kontrokultura Francesca De Andrè fiume in piena : è di nuovo guerra con il padre Cristiano

Gennaro Lillio - Francesca De Andrè a Non è la D’Urso : “Lo facevo più uomo”

Francesca De André è un fiume in piena : la replica all’ex Gennaro Lillio (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo le dichiarazioni dia Pomeriggio Cinque,De Andrè hato moltomente al suo ex fidanzato. Ecco che cosa è successo GF 16: le parole diSicuramente ricorderete la coppia formata daDe Andrè e. Si sono conosciuti al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso e, anche se lei era impegnata con Giorgio Tambellini, lui l’ha corteggiata. Dopo le prove del tradimento di Giorgio,ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia died è iniziata la loro storia d’amore. Tuttavia, al di fuori del programma, dopo un iniziale affiatamento contro tutti, tra loro ci sono stati dei problemi.ha accusatodi aggressioni, anche se lei ha voluto parlare di lui con dolcezza, senza accuse o rabbia per poi tornare con Giorgio. Recentemente, visto ...

KontroKulturaa : Francesca De Andrè, dura replica a Gennaro Lillio: 'Certe persone dovrebbero avere più dignità' - - ElisaDiGiacomo : Francesca De Andrè sull'ex Gennaro Lillio: ‘Senza me non andrebbe nei salotti di gossip’ - Notiziedi_it : Live Non è la d’Urso: Francesca De Andrè contro Gennaro Lillio | Video Mediaset - Novella_2000 : Francesca De Andrè torna ad attaccare Gennaro Lillio: ecco cosa è accaduto - IsaeChia : ‘#Gf16’, #FrancescaDeAndrè replica duramente a #GennaroLillio: “Ho una relazione che va a gonfie vele, invito tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Andrè La signora dell’Ai: «Nessun timore, allineiamo i robot ai nostri valori» Corriere della Sera