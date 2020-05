Copa del Rey | i club chiedono la finale a porte aperte

(Di lunedì 4 maggio 2020) Athletice Real Sociedad hanno raggiunto un accordo per giocare ladidel Rey con la presenza dei tifosi, in una data ancora da stabilire. Questa sarà la richiesta che le due società faranno pervenire alla Federcalcio spagnola (RFEF). Il comunicato riporta che «i presidenti di Athletice Real Sociedad,… L'articolodel Rey, ilaè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nel mondo del calcio ci sono date che, per molte ragioni diverse, sono destinate a rimanere nella memoria collettiva. Alcune per esempio, come il 9 luglio 2006, sono diventate famose perché ci ricorda ...Anche in Spagna ci s'interroga sulla possibile ripresa del campionato di calcio, come negli altri top 4 tornei d'Europa (Italia compresa), dopo lo stop in Francia. I club vogliono tornare a giocare e ...