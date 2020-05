Claudio Santamaria | cuffietta e mascherina | che succede?

Leggi su youmovies

(Di lunedì 4 maggio 2020) Questo articolo: che? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ecco chi sono i vip volontari dal cuore d’oro, durante l’emergenza da pandemia: da Raoul Bova, passando per Paola Barale, per finire con. Sono loro i vip “più buoni” del periodo: non solo attivi nella beneficenza, ma anche volontari, scesi in campo per aiutare in prima linea, durante l’emergenza da pandemia. Sono state …