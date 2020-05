Scarcerazioni dei boss mafiosi, si dimette Basentini (Di domenica 3 maggio 2020) Scarcerazioni dei boss mafiosi, si dimette Basentini Dopo le dure parole pronunciate da Giletti in diretta nazionale durante la trasmissione “Non è l’Arena” ed a causa delle polemiche suscitate dalle molteplici Scarcerazioni dei boss mafiosi, Francesco Basentini ha deciso di dimettersi dall’incarico di capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Sono vari i nomi dei possibili successori, tra i quali spicca quello del pm palermitano Nino Di Matteo. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva deciso di commissariare il Dap nominando Roberto Tartaglia, ed ora è arrivata la notizia ufficiale: Basentini non sarà più a capo del Dap. Scarcerazioni dei boss mafiosi, l’indignazione di Giletti Il 27 Aprile, durante il programma televisivo “Non è l’Arena”, Massimo Giletti ha speso ... Leggi su termometropolitico Il governo mette una toppa alle scarcerazioni dei boss di mafia. Bonafede : "Non è sfiducia nei giudici"

Doppia mossa per complicare le scarcerazioni dei boss

Dino Petralia nominato direttore del Dap: un siciliano a capo delle carceri

Un pm in prima linea nel contrasto ai clan, ma sempre attento al rispetto delle regole. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiude in tempi rapidissimi la crisi che si era aperta al vertice d ...

