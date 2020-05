Ricetta anelli fritti di mele: come quelli di cipolla, ma dolci (Di domenica 3 maggio 2020) Chi l’ha detto che gli anellini fritti devono essere realizzati solo con le cipolle? La video-Ricetta posta in apertura ha per protagonista indiscussa la mela. Per realizzarla servono 3-5 grandi mele da tagliare a rondelle – senza sbucciarle – e poi ancora rese tonde con l’aiuto di una formina o di un bicchiere di vetro. Svolgimento Bisogna poi creare due impasti: il primo necessita di 240 millilitri di latticello e di 1 uovo, da sbattere insieme fino a rendere omogenei; nel secondo vanno uniti invece 120 grammi di farina, 30 grammi di zucchero, 2 grammi di cannella, un pizzico di sale e 1/2 cucchiaino di lievito in polvere. I due impasti andranno infine uniti e utilizzati come pastella per le mele, da friggere fino a doratura e mangiare croccanti. L'articolo Ricetta anelli fritti di mele: come quelli di cipolla, ma dolci proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 3 maggio 2020) Chi l’ha detto che glinidevono essere realizzati solo con le cipolle? La video-posta in apertura ha per protagonista indiscussa la mela. Per realizzarla servono 3-5 grandida tagliare a rondelle – senza sbucciarle – e poi ancora rese tonde con l’aiuto di una formina o di un bicchiere di vetro. Svolgimento Bisogna poi creare due impasti: il primo necessita di 240 millilitri di latticello e di 1 uovo, da sbattere insieme fino a rendere omogenei; nel secondo vanno uniti invece 120 grammi di farina, 30 grammi di zucchero, 2 grammi di cannella, un pizzico di sale e 1/2 cucchiaino di lievito in polvere. I due impasti andranno infine uniti e utilizzatipastella per le, da friggere fino a doratura e mangiare croccanti. L'articolodidi, maproviene da Velvet Gossip.

Chi l'ha detto che gli anellini fritti devono essere realizzati solo con le cipolle? La video-ricetta posta in apertura ha per protagonista indiscussa la mela. Per realizzarla servono 3-5 grandi mele ...

