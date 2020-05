Vietato rientrare a Capri | Ischia e Procida

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 maggio 2020)da altre regioni italiane o dall’estero nei luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di. Lo prevede un’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che prevede diverse misure valide dal 4 al 10 maggio, in vista quindi della fase 2.Il divieto di rientro non si applica “ai soggetti stabilmente risiedenti” nelle tre isole campane. Restano invece consentiti “gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero, dove consentito dalle vigenti disposizioni statali, che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.