F1 | i Mondiali decisi all’ultima gara sono ormai un ricordo L’emozione cancellata da

(Di sabato 2 maggio 2020) La F1 ci manca, inutile negarlo. La pandemia globale si è presa la scena e sull’inizio del Mondiale 2020, dopo la falsa partenza di Melbourne (Australia), cinon pochi punti interrogativi. Sfoglierà la margherita Chase Carey, anche se non sarà una scelta propria, ma soprattutto dipendente strettamente dalle circostanze. Tutti gli indizi portano a Spielberg (Austria), dove il 5 luglio ci si augura di dare il via alle danze. Un campionato che, comunque, sarà diverso dalle ultime apparizioni, con al massimo 18 gare e una programmazione anomala dettata dalle circostanze. Mondiale che, sotto il profilo sportivo, si spera sia meno in chiave Mercedes. La scuderia di Brackley, di fatto, è stata egemone nell’era dei motori ibridi e se si tirano fuori alcuni numeri relativi ai punti, espressi in percentuali rispetto a quelli ottenibili in queste ...