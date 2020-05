Disoccupato massacra il padre di botte | lo fermano in tempo

Leggi su viagginews

(Di sabato 2 maggio 2020) Figlioildia Castelsardo: i carabinieri loin, scenario horror nell’abitazione della lite. Un uomo di 38 anni, residente a Castelsardo e, è finito in manette, arrestato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Valledoria per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Leggi anche –> Ragazza tenta il … L'articoloildi: loinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com