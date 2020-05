Coronavirus, Puglisi: “Rapporto con sistema bancario non sta funzionando” (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Nell’emergenza Coronavirus “non sta purtroppo funzionando il rapporto con il sistema bancario, sia per ciò che riguarda l’anticipo degli ammortizzatori sociali sia per quel che riguarda la liquidità che deve arrivare alle imprese in modo rapido in modo che siano pronti alla ripresa. Stiamo lavorando al cosiddetto decreto aprile che poi è diventato il decreto dei primi di maggio, e lì ci saranno diverse misure per sostenere il Paese”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi, partecipando alla ‘Maratona dei manager’, la kermesse on line voluta dalla Cida e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica, in corso dalle 10 sul sito e sui canali Facebook ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Consulenti lavoro a Puglisi - noi non facciamo terrorismo

Coronavirus : Porcaro (allievo don Puglisi) - ‘show fasullo in tv preghiera con Salvini e la D’Urso’

Coronavirus : Porcaro (allievo don Puglisi) - ‘show fasullo in tv preghiera con Salvini e la D’Urso’ (2) (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Nell’emergenza“non sta purtroppo funzionando il rapporto con il, sia per ciò che riguarda l’anticipo degli ammortizzatori sociali sia per quel che riguarda la liquidità che deve arrivare alle imprese in modo rapido in modo che siano pronti alla ripresa. Stiamo lavorando al cosiddetto decreto aprile che poi è diventato il decreto dei primi di maggio, e lì ci saranno diverse misure per sostenere il Paese”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Francesca, partecipando alla ‘Maratona dei manager’, la kermesse on line voluta dalla Cida e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica, in corso dalle 10 sul sito e sui canali Facebook ...

fisco24_info : Coronavirus, Puglisi: 'Rapporto con sistema bancario non sta funzionando' : - lucialeone70 : RT @ernesto74403396: Le #banche vogliono ripianare i loro scoperti con i fondi del #DlLiquidità,e non danno fondi alle #pmi “Gli accordi c… - MarceVann : RT @ernesto74403396: Le #banche vogliono ripianare i loro scoperti con i fondi del #DlLiquidità,e non danno fondi alle #pmi “Gli accordi c… - stefanocasalec : RT @ernesto74403396: Le #banche vogliono ripianare i loro scoperti con i fondi del #DlLiquidità,e non danno fondi alle #pmi “Gli accordi c… - gjscco : RT @ernesto74403396: Le #banche vogliono ripianare i loro scoperti con i fondi del #DlLiquidità,e non danno fondi alle #pmi “Gli accordi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Puglisi Coronavirus, Puglisi: "Rapporto con sistema bancario non sta funzionando" Adnkronos Tre carabinieri ricoverati in rianimazione

Sono il comandante della stazione di Voghera e due appuntati in servizio a Stradella e a Vigevano: tutti contagiati dal virus PAVIA. Tre carabinieri ricoverati in rianimazione dopo il contagio al Covi ...

Coronavirus Messina. Prefettura, associazioni antiracket e antiusura contro la criminalità

Si sta svolgendo un monitoraggio delle maggiori criticità per agevolare lo sviluppo socio economico del territorio e per la prevenzione dell’inserimento della criminalità nel tessuto sociale Nei primi ...

Sono il comandante della stazione di Voghera e due appuntati in servizio a Stradella e a Vigevano: tutti contagiati dal virus PAVIA. Tre carabinieri ricoverati in rianimazione dopo il contagio al Covi ...Si sta svolgendo un monitoraggio delle maggiori criticità per agevolare lo sviluppo socio economico del territorio e per la prevenzione dell’inserimento della criminalità nel tessuto sociale Nei primi ...