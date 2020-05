Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Scende la pressione sugli ospedali. Speravamo in numeri migliori per Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna» (Di sabato 2 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaI dati diffusi oggi dalla Protezione Civile sull’epidemia da Coronavirus in Italia hanno portato ad alcuni iniziali momenti di confusione. Il bollettino riportava un numero dei decessi nella regione Lombardia di 329 vittime: una cifra molto più alta rispetto agli 88 di ieri e completamente fuori dal trend in discesa a cui siamo stati abituati in questi giorni. Dopo pochi minuti è arrivata però la spiegazione dai vertici di regione Lombardia: il numero effettivo delle vittime nelle ultime 24 ore legate al Covid-19 è di 47, quasi la metà degli 88 calcolati ieri. Quel dato, 329, è la somma fra i 24 decessi registrati nelle ultime 24 ore e i 282 decessi che i comuni della regione hanno contato per tutto il mese di aprile e che non sono mai entrati a fare parte dei dati ufficiali ... Leggi su open.online Coronavirus Puglia - Fitto a Emiliano “invece di spiegare le ordinanze confuse spieghi i numeri che sono allarmanti” - Lopalco : “li spiego io”

Coronavirus - i numeri di oggi : -293 positivi ma salgono ancora le vittime - 474 in un giorno

Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 207mila casi positivi (Di sabato 2 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaI dati diffusi oggi dalla Protezione Civile sull’epidemia dain Italia hanno portato ad alcuni iniziali momenti di confusione. Il bollettino riportava un numero dei decessi nella regione Lombardia di 329 vittime: una cifra molto più alta rispetto agli 88 di ieri e completamente fuori dal trend in discesa a cui siamo stati abituati in questi giorni. Dopo pochi minuti è arrivata però la spiegazione dai vertici di regione Lombardia: il numero effettivo delle vittime nelle ultime 24 ore legate al Covid-19 è di 47, quasi la metà degli 88 calcolati ieri. Quel dato, 329, è la somma fra i 24 decessi registrati nelle ultime 24 ore e i 282 decessi che i comuni della regione hanno contato per tutto il mese di aprile e che non sono mai entrati a fare parte dei dati ufficiali ...

LaStampa : Coronavirus, il bollettino: crescono ancora i morti: 474. Calano i numeri in Lombardia ma è di nuovo allarme in Pie… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Numeri un po' meno confortanti. Sempre discesa, ma ancora lenta - LaStampa : Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è 28.710. In arrivo 3.000 ventilatori polmonari per le terapie i… - GenniPelliccia : RT @BarillariDav: Qualcosa non torna, vero? - selinapersonal : RT @BarillariDav: Qualcosa non torna, vero? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus, 474 vittime e 1.900 contagiati in più, calano i malati (-239) Il Sole 24 ORE Coronavirus, in Emilia Romagna 208 nuovi casi (ieri 259) e 28 morti (ieri 39)

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.296, -87 rispetto a ieri. Nessun nuovo decess ...

Coronavirus: conto alla rovescia per il 4 maggio, ma qualcosa è già cambiato

Gli italiani stanno contando le ore che mancano al 4 maggio, quando inizierà la fase due di convivenza con il virus….ma qualcosa nell’aria è già cambiata. La data segnata in rosso sul calendario è que ...

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.296, -87 rispetto a ieri. Nessun nuovo decess ...Gli italiani stanno contando le ore che mancano al 4 maggio, quando inizierà la fase due di convivenza con il virus….ma qualcosa nell’aria è già cambiata. La data segnata in rosso sul calendario è que ...