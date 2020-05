BEAUTIFUL, anticipazioni 4 maggio 2020: KATIE vede Bill e Shauna… e fraintende! (Di sabato 2 maggio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 4 maggio 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph aggredisce Annabelle!Incoraggiata dalle sorelle, KATIE Logan decide di accettare la proposta di Bill Spencer. Quando KATIE raggiunge Bill a Il Giardino, da lontano lo vede parlare amichevolmente con Shauna. Sebbene quest’ultima lo stia invitando ad insistere con KATIE, la Logan si fa un’idea sbagliata della situazione. La discussione tra Zoe e Flo degenera, al punto che la Fulton cade, battendo la testa e perdendo conoscenza. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni 4 maggio 2020: KATIE vede Bill e Shauna… e fraintende! su Tv Soap. Leggi su tvsoap Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 maggio 2020 : Katie non vuole sposare Bill!

Beautiful - anticipazioni puntate italiane : THOMAS dà un bacio a HOPE ma…

