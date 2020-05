A secret love, Netflix racconta tutta la bellezza dell'amore con Terry e Pat (Di sabato 2 maggio 2020) Ryan Murphy su Netflix non è solo Hollywood: alla fine di aprile, infatti, sono apparsi sulla piattaforma due docufilm da lui prodotti con due storie di quelle minime, ma capaci di cambiare la società (il genere Murphy insomma). Da una parte Circus of Books, sull'insospettabile opera di una coppia qualunque che gestisce da anni una delle primissime librerie dedicate a contenuti LGBTQ a West Hollywood (luci rosse incluse), dall'altra A secret love, ovvero uno spaccato struggente e tenerissimo sui 70 anni d'amore tra Terry e Pat.A secret love, Netflix racconta tutta la bellezza dell'amore con Terry e Pat pubblicato su TVBlog.it 02 maggio 2020 12:47. Leggi su blogo (Di sabato 2 maggio 2020) Ryan Murphy sunon è solo Hollywood: alla fine di aprile, infatti, sono apparsi sulla piattaforma due docufilm da lui prodotti con due storie di quelle minime, ma capaci di cambiare la società (il genere Murphy insomma). Da una parte Circus of Books, sull'insospettabile opera di una coppia qualunque che gestisce da anni unae primissime librerie dedicate a contenuti LGBTQ a West Hollywood (luci rosse incluse), dall'altra A, ovvero uno spaccato struggente e tenerissimo sui 70 anni d'trae Pat.Alacone Pat pubblicato su TVBlog.it 02 maggio 2020 12:47.

