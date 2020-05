Stasera in tv | l’adrenalinico film action Tyler Rake su Netflix

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 1 maggio 2020) È disponibile in streaming sulla piattaformail, con protagonista Chris Hemsworth. Il lungometraggio sorprende per l’azione solida e ben coreografata. Tra le ultime novità arrivate sulla piattaforma streaming, spiccamuscolare con protagonista Chris Hemsworth, famoso per aver interpretato Thor neidell’Universo Cinematografico Marvel. Nel cast … L'articoloin tv l’adrenalinicosuproviene da www.meteoweek.com.