Panaroo | nasce a Napoli la start-up specializzata nelle consegne dei negozi di quartiere

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 maggio 2020)in giorni di crisi, un’azienda napoletana che punta a specializzarsi nel segmento delledeidi. E’ così che parte da, una nuova piattaforma destinata alle spedizioni ea domicilio, ispirandosi all’antica usanza del “panaro” tornato in auge nei vicoli diin questi giorni e adattato in chiave moderna e digitale per far fronte alla crescente richiesta dia domicilio. E qui ruolo fondamentale è affidato ai rider denominati “Panarider”, che dovranno diventare dei veri e propri riferimenti per iloperando per piùdella stessa strada, fino ad essere visi noti e ben accetti anche dagli anziani, target che ha molto bisogno dellea domicilio, ma che spesso ha una minore accessibilità all’utilizzo di strumenti e piattaforme ...