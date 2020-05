Coronavirus | fase 2 in Campania | cosa prevede l’ordinanza in vigore dal 4 maggio

Leggi su 2anews

(Di sabato 2 maggio 2020) Con decorrenza dal 42020: obbligo mascherine, attività motoria, no a jogging, gestione rientri in, precisazioni asporto e consegne a domicilio. L’ordinanza n.41 firmata dal Presidente De Luca contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo delle mascherine, attività motoria, disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale, disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio.: Misure previste obbligatorie rientri dal 4per cittadini provenienti da altre regioni A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da ...