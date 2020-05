Bill Gates | Fondazione per controllare popolazione globale Fotomontaggio | è

LaStampa : Il miliardario domani ha una videocall con il premier italiano. Parleranno della cura sperimentata da un'azienda di… - ShooterHatesYou : Perché siamo tutti in condizioni post-apocalittiche, capelli lunghi e bolle in faccia, e Lilli Gruber è perfetta og… - LaStampa : Bill Gates chiama Conte: 'Più soldi per la ricerca del vaccino' - MariaRitaDAdamo : RT @calcaralaura: @LaStampa Bill Gates bocciato dall'America, bocciato dalla Gran Bretagna, bocciato dal Giappone, cacciato e denunciato da… - quaranta_vito : RT @VNotKind: aaahhhh, come si è inserito BENE Bill Gates a Trento, eh? -

Bill Gates Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bill Gates