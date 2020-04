Pieni poteri, Conte si giustifica così: "Non ho compresso le libertà, dovevo fare presto" (Di giovedì 30 aprile 2020) Ecco come Giuseppe Conte giustifica l'adozione che di fatto scavalcano il Parlamento come denuncia l'opposizione e soprattutto la Lega di Matteo Salvini che proprio da ieri a notte ha iniziato l'occupazione ad oltranza del parlamento. Nell'informativa di questa mattina alla Camera dei deputati, il p Leggi su iltempo "Molti se lo sono scordati". I pieni poteri? Conte la spiega così : faccia tosta

"Nessuno può avere i pieni poteri Salvini l'estate scorsa - Conte oggi"

Kim Jong-Un è morto?/ Nodo successione - pieni poteri alla sorella Kim Yo-Jong? (Di giovedì 30 aprile 2020) Ecco come Giuseppel'adozione che di fatto scavalcano il Parlamento come denuncia l'opposizione e soprattutto la Lega di Matteo Salvini che proprio da ieri a notte ha iniziato l'occupazione ad oltranza del parlamento. Nell'informativa di questa mattina alla Camera dei deputati, il p

gennaromigliore : Il nostro sostegno al governo non è in discussione. Ma il parlamento non può essere escluso dalla gestione di quest… - chiaragribaudo : Quello dei pieni poteri. Il piccolo aspirante Orban italiano. Di giorno parla di #democrazia, di notte occupa il… - LegaSalvini : +++ CONTE A BERGAMO NELLA NOTTE, L'ARROGANZA SULLE ZONE ROSSE NON ISTITUITE DAL GOVERNO +++ Quest'uomo pensa di es… - MirellaSecci : RT @SanremoAncheNoi: . @Brigate_Azzurre: 'La #Lega occupa il #Parlamento. #Salvini: 'È ora che si torni a essere una democrazia compiuta'.… - sparklharry : RT @Brigate_Azzurre: La #Lega occupa il #Parlamento. #Salvini: 'È ora che si torni a essere una democrazia compiuta'. Quando era al governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pieni poteri Pieni poteri, Conte si giustifica così: "Non ho compresso le libertà, dovevo fare presto" Il Tempo Fase 2, i governatori del centro destra scrivono a Mattarella: “Flessibilità regionale su aperture”

Roma. “Pare assolutamente necessario che l’attuale struttura del Dpcm 26 aprile 2020, imperniato su regole previste rigidamente in funzione della sola tipologia di attività economica svolta e con la p ...

Pieni poteri, Conte si giustifica così: "Non ho compresso le libertà, dovevo fare presto"

Ecco come Giuseppe Conte giustifica l'adozione che di fatto scavalcano il Parlamento come denuncia l'opposizione e soprattutto la Lega di Matteo Salvini che proprio da ieri a notte ha iniziato l'occup ...

Roma. “Pare assolutamente necessario che l’attuale struttura del Dpcm 26 aprile 2020, imperniato su regole previste rigidamente in funzione della sola tipologia di attività economica svolta e con la p ...Ecco come Giuseppe Conte giustifica l'adozione che di fatto scavalcano il Parlamento come denuncia l'opposizione e soprattutto la Lega di Matteo Salvini che proprio da ieri a notte ha iniziato l'occup ...