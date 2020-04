Né troika né sorveglianza rafforzata. Sul Mes unico controllo su destinazione risorse

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’unica forma dieuropeo sui prestiti che l’Italia potrà chiedere al Meccanismo europeo di stabilità sarà finalizzata a verificare che i soldi ottenuti vengano usati per lo scopo richiesto. Vale a dire le spese sanitarie, quelle senza condizioni. Nessuna forma di, nemmeno lontanamente una ‘’. A quanto riferiscono fonti di governo, è questo l’accordo raggiunto con gli altri Stati europei. Oggi si sono riuniti gli sherpa del Mes, in vista dell’Eurogruppo dell’8 maggio. Si riuniranno ancora il 7 maggio per preparare la clausola di contratto dove verranno specificati: la durata dei prestiti stessi, il costo e soprattutto la differenza tra spese dirette e indirette, quali potranno essere usate senza condizionalità e quali invece dovranno sottostare alla condizioni del Salva ...