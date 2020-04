Detto Fatto torna in onda? Parla Bianca Guaccero su Instagram (Di giovedì 30 aprile 2020) Detto Fatto tornerà in onda? Bianca Guaccero si confessa su Instagram e svela qualcosa di più sulla trasmissione cult. Nelle ultime settimane, come è noto, la Rai ha deciso di rivoluzionare il palinsesto, lasciando più spazio all’informazione. Di conseguenza sono stati sospesi numerosi show, da Vieni da Me di Caterina Balivo a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Questi ultimi due programmi torneranno presto in tv, mentre i fan attendono con ansia di rivedere anche Detto Fatto. A quanto pare però, almeno per ora, la trasmissione non verrà trasmessa. “Non è che non vogliamo tornare o che non ci fanno tornare – ha chiarito Bianca -. Stiamo lavorando per poter tornare in sicurezza, rispettando le varie misure”. Sulla questione è intervenuto anche Jonathan Kashanian, volto molto amato dello show. “Ragazzi, ... Leggi su dilei Detto Fatto | Bianca Guaccero svela un retroscena su Ilary Blasi

Detto Fatto torna in onda? Bianca Guaccero : “Stiamo lavorando”

Detto Fatto : Bianca Guaccero furiosa - pronta a lasciare? (Di giovedì 30 aprile 2020)tornerà insi confessa sue svela qualcosa di più sulla trasmissione cult. Nelle ultime settimane, come è noto, la Rai ha deciso di rivoluzionare il palinsesto, lasciando più spazio all’informazione. Di conseguenza sono stati sospesi numerosi show, da Vieni da Me di Caterina Balivo a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Questi ultimi due programmi torneranno presto in tv, mentre i fan attendono con ansia di rivedere anche. A quanto pare però, almeno per ora, la trasmissione non verrà trasmessa. “Non è che non vogliamore o che non ci fannore – ha chiarito-. Stiamo lavorando per poterre in sicurezza, rispettando le varie misure”. Sulla questione è intervenuto anche Jonathan Kashanian, volto molto amato dello show. “Ragazzi, ...

La7tv : #ottoemezzo @AndreaScanzi (Il Fatto Quotidiano): '@GiuseppeConteIT è la persona meno invidiabile nella storia della… - borghi_claudio : Ero occupato a comprare i jeans e non ho sentito uno che soavemente a #quartarepubblica ha detto che 'massì, la cos… - borghi_claudio : Qualcuno ci ha detto ingenui per aver rispettato il patto di portare solo la metà dei Parlamentari a turno in aula… - AntoCMILAN : @marcobremb Il padre di una mia amica era positivo è stato un mese ricoverato ed è morto pochi giorni fa. Sai cosa… - AlessioMari5 : RT @Fresia07818012: #BastaUnaFoto #CasaLettori Non ho fatto o detto quella cosa per non ferirti. -