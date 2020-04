Covid-19, in Nigeria accusano la Cina: richiesta dei danni esorbitante (Di giovedì 30 aprile 2020) A causa del diffondersi del Covid-19 anche in Nigeria, un gruppo di avvocati portano la Cina in tribunale: chiesti danni per 200 miliardi Originatosi in Cina tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, il Covid-19 si è presto diffuso in tutto il mondo, arrivando ad interessare quasi tutti i Paesi. Il virus è … L'articolo Covid-19, in Nigeria accusano la Cina: richiesta dei danni esorbitante proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Nigeria - infermiere di Medici Senza Frontiere muore di Covid-19

La Nigeria ha la sequenza del genoma del Covid-19

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nigeria Emergenza Covid in Nigeria: aiuti alimentari e educazione sanitaria agli sfollati interni di Games Village, Abuja Sant Egidio Avellino, si rifiuta di dare le generalità. Denunciato un nigeriano

Nigeria, causa alla Cina: risarcimento record per danni Coronavirus

Gli avvocati chiedono 200 miliardi di risarcimento di risarcimento sottolineando tra l’altro la “perdita di vite umane, strangolamento economico, traumi, difficoltà, disorientamento sociale, torture m ...

