Tom raccoglie milioni per l’ospedale | 135 000 cartoline per i suoi 100 anni

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il capitano Tom Moore è una leggenda vivente dopo aver raccolto £ 29per il National Health Service (NHS) del Regno Unito. In vista del centesimo compleanno del veterano della Seconda Guerra Mondiale, che sarà domani 30 aprile, il Capitano Moore ha ricevuto 135.000 biglietti d’auguri da parte del pubblico. La raccolta fondi di Moore è diventata virale, molto al di là delle sue stesse aspettative. Inizialmente Moore mirava are £ 1.000 per NHS Charities Together, la raccolta di organizzazioni benefiche a supporto del personale e dei volontari che si prendevano cura dei pazienti con COVID-19, ma alla fine ha raccolto quasi £ 30. Il quasi ormai centenario, ha ricevuto un messaggio di ringraziamento dal duca e dalla duchessa di Cambridge e un ringraziamento pubblico dal primo ministro britco Boris Johnson. Il ...