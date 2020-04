(Di mercoledì 29 aprile 2020), cancellati tre Gran Premi: sono quelli di Germania, Olanda e Finlandia. Prima data disponibile a Brno.treper l’emergenza coronavirus. Si tratta dei Gran Premi di Olanda, Germania e Finlandia, in programma tra la fine di giugno e il 21 luglio., cancellati i Gran Premi di Olanda, Germania e Finlandia La conferma arriva da Ezpeleta, che ha commentato la cancellazione dei tre GP. Alcuni iconici, come quello di Germania. Un grande vuoto nel calendario della competizione. “È con grande tristezza che comunichiamo la cancellazione di questi tre importanti Gran Premi presenti all’interno del calendario. Il Gran Premio di Germania si disputa su una pista veramente unica e dalla storia incredibile. KymiRing è un circuito davvero eccezionale, che era pronto a ospitare il ritorno in Finlandia di un Gran ...

runvaway : bastaaaa cancellate tuttoooo - lovstinyoureyes : Again: cancellate la stagione che fate prima - CH_Motorsport : #MotoGP: cancellati i GP di Germania, Olanda e Finlandia ?? - marcovarini : RT @sportal_it: Coronavirus, MotoGp: cancellate altre tre gare - Motorsport_IT : #MotoGP | E' arrivato l'annuncio ufficiale che le gare del #Sachsenring, di #Assen e del #KymiRing non si faranno n… -

