Gualtieri illustra Dl Aprile, da imprese a bonus autonomi in 24 ore (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo il voto sullo scostamento dagli obiettivi di deficit, atteso oggi alla Camera e in Senato, che porterà in dote altri 55 miliardi (dopo i 25 miliardi già chiesti per il Cura Italia), "un'entità mai raggiunta dal dopoguerra ad oggi", il governo dovrà chiudere le fila della maxi-manovra, su un architrave di 7 pilastri che punta "a rafforzare e prolungare nel tempo gli interventi che stanno già operando, dall'altro a introdurre nuovi strumenti a sostegno del tessuto produttivo che favoriscano e accelerino la fase della ripresa", spiega Gualtieri, davanti alle commissioni Bilancio riunite in audizione sul Def. Tale la "mole degli interventi" che su alcuni capitoli le ricette ancora non sono univoche tra i partiti di maggioranza e anche Gualtieri ammette che l'intenzione del governo di approvare il decreto entro il 30 Aprile rischia di saltare. "Aupico ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo il voto sullo scostamento dagli obiettivi di deficit, atteso oggi alla Camera e in Senato, che porterà in dote altri 55 miliardi (dopo i 25 miliardi già chiesti per il Cura Italia), "un'entità mai raggiunta dal dopoguerra ad oggi", il governo dovrà chiudere le fila della maxi-manovra, su un architrave di 7 pilastri che punta "a rafforzare e prolungare nel tempo gli interventi che stanno già operando, dall'altro a introdurre nuovi strumenti a sostegno del tessuto produttivo che favoriscano e accelerino la fase della ripresa", spiega, davanti alle commissioni Bilancio riunite in audizione sul Def. Tale la "mole degli interventi" che su alcuni capitoli le ricette ancora non sono univoche tra i partiti di maggioranza e ancheammette che l'intenzione del governo di approvare il decreto entro il 30rischia di saltare. "Aupico ...

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri illustra ##Gualtieri illustra Dl Aprile,da imprese a bonus autonomi in 24 ore Yahoo Finanza Pandemia: il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, illustra il piano del Governo per la "fase 2"

Gualtieri (Economia): “Debito pubblico nella media Ue fra un decennio. Indennizzo per colf e badanti””

ROMA – Il governo chiede “l’autorizzazione a intervenire sugli anni successivi per eliminare definitivamente e completamente gli aumenti di Iva e accise e per sostenere gli investimenti”. Così il mini ...

