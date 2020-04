Bitcoin, un messaggio di Satoshi Nakamoto riapre la caccia al (suo) tesoro (Di mercoledì 29 aprile 2020) (foto: Pixabay)L’ultimo ritrovamento risale a qualche giorno fa: un post sul forum di crittografia Cypherpunks datato 19 settembre 1999. Nel messaggio, un utente anonimo discute soluzioni di crittografia stranamente simili a quelle da cui in seguito avrebbe preso le mosse il libro bianco dei Bitcoin, quasi un decennio prima della sua pubblicazione. Che l’autore sia proprio Satoshi Nakamoto, il misterioso creatore dei Bitcoin? A chiederselo sono in molti: i messaggi di Satoshi, o chi ne fa le veci, da anni sono al centro di una vera e propria caccia al tesoro. Nel messaggio del 1999 si parla del concetto di ecash, cioè la prima ipotesi di valuta virtuale. L’utente dietro cui secondo alcuni esperti si nasconderebbe Satoshi parla della necessità di hardware anti-manomissione e di un database che funzioni in parallelo su un gran numero di server, in modo che ... Leggi su wired (Di mercoledì 29 aprile 2020) (foto: Pixabay)L’ultimo ritrovamento risale a qualche giorno fa: un post sul forum di crittografia Cypherpunks datato 19 settembre 1999. Nel, un utente anonimo discute soluzioni di crittografia stranamente simili a quelle da cui in seguito avrebbe preso le mosse il libro bianco dei, quasi un decennio prima della sua pubblicazione. Che l’autore sia proprio, il misterioso creatore dei? A chiederselo sono in molti: i messaggi di, o chi ne fa le veci, da anni sono al centro di una vera e propriaal. Neldel 1999 si parla del concetto di ecash, cioè la prima ipotesi di valuta virtuale. L’utente dietro cui secondo alcuni esperti si nasconderebbeparla della necessità di hardware anti-manomissione e di un database che funzioni in parallelo su un gran numero di server, in modo che ...

