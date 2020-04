Il report del Comitato tecnico-scientifico: con una riapertura 151mila persone in terapia intensiva a giugno (Di martedì 28 aprile 2020) Il report del Comitato tecnico-scientifico: “Riaprire tutto sarebbe impensabile”. ROMA – E’ stato anticipato il report del Comitato tecnico-scientifico che ha portato il Governo a fare un passo indietro sulla riapertura totale. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, una riapertura totale avrebbe potuto portare 151mila persone in terapia intensiva entro giugno. Numeri che hanno convinto il premier Conte (e in particolare i ministri Speranza e Boccia n.d.r.) a decidere per un allenamento (minimo) del lockdown. Il report del Cts Il report, visualizzato dall’Adnkronos, si basa su delle simulazioni secondo i numeri delle ultime settimane. Una riapertura dell’Italia avrebbe portato oltre 150mila persone in terapia intensiva entro giugno e 430mila a fine anno. Numeri molto alti visto che nel nostro Paese sono presenti solo ... Leggi su newsmondo I report quotidiani che Trump non leggeva e che avvisavano della pandemia già a gennaio

Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

La mappa del Covid-19 nella nostra provincia

L’immagine di copertina realizzata da Oreste Grana apre questo nostro nuovo report che mette a confronto le situazioni dei contagi fornite dai bollettini diffusi da USL il giorno 27 aprile con quello ...

