Il presidente tuona: “Fase 2 alla cieca, è cambiato solo il nome. Perché no aperture differenziate per regione?” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, è intervenuto alla trasmissione di TMW Radio ‘Stadio Aperto’, parlando della Fase 2 istituita dal Governo ma anche del futuro della Serie C. LA FASE 2 – “Trovo che non debba esistere una fase 2 nazionale, ma venti fasi 2: ogni regione ha una storia diversa e questo avrebbe permesso alla nazione di rimettersi gradualmente in moto ma anche agli scienziati di vedere cosa succedeva con il vero liberi tutti, che sarà solo dopo il 18 maggio, quando riapriranno i negozi e si potrà girare senza permesso, o meglio si spera. Potremmo trovarci con Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria che avranno problemi ben diversi da altre regioni. Prima o poi bisognerà anche sperimentare. Ieri sera mi dicevano vicino dal Governo che con più tamponi scopriremmo più casi. Ma quindi che si fa, ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus Filippine | il presidente tuona | “Uccidere chi viola la quarantena”

Boxe : “Il Preolimpico è una tragicomica teatrale”. Il vicepresidente vicario FPI D’Ambrosi tuona contro lo svolgimento del torneo di Londra

Spezia - tuona anche il presidente Chisoli : “A Benevento oltrepassato ogni limite” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ildella Ternana, Stefano Bandecchi, è intervenutotrasmissione di TMW Radio ‘Stadio Aperto’, parlando della Fase 2 istituita dal Governo ma anche del futuro della Serie C. LA FASE 2 – “Trovo che non debba esistere una fase 2 nazionale, ma venti fasi 2: ogni regione ha una storia diversa e questo avrebbe permessonazione di rimettersi gradualmente in moto ma anche agli scienziati di vedere cosa succedeva con il vero liberi tutti, che saràdopo il 18 maggio, quando riapriranno i negozi e si potrà girare senza permesso, o meglio si spera. Potremmo trovarci con Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria che avranno problemi ben diversi da altre regioni. Prima o poi bisognerà anche sperimentare. Ieri sera mi dicevano vicino dal Governo che con più tamponi scopriremmo più casi. Ma quindi che si fa, ...

CalcioWeb : Il presidente tuona: 'Fase 2 alla cieca, è cambiato solo il nome. Perché no aperture differenziate per regione?' - - sportli26181512 : Nicchi: 'Riprendiamo il campionato o no? Serve chiarezza!': Il presidente degli arbitri tuona: 'Se aspettiamo il ri… - C17Joker : RT @lanuovacalabria: Il presidente Santelli tuona contro Conte: 'Il Governo gestisca i ritorni verso il Sud' - PapaleoStefania : RT @lanuovacalabria: Il presidente Santelli tuona contro Conte: 'Il Governo gestisca i ritorni verso il Sud' - lanuovacalabria : Il presidente Santelli tuona contro Conte: 'Il Governo gestisca i ritorni verso il Sud' -