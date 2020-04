Parrucchieri e centri estetici riapriranno a giugno?

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Potrebbero dover aspettare fino aed estetisti, categorie ad alto rischio, per riaprire i battenti. “Non prima di” è la linea su cui si sta ragionando, a quanto si apprende, nelle riunioni in corso a Palazzo Chigi sulla Fase 2, secondo quanto scrive oggi l’AdnKronos. Resterà il divieto di spostarsi da regione a regione, uno dei temi più dibattuti della fase due. Anche nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza si è lungamente dibattuto su questo punto, ma alla fine, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe prevalsa la linea di mantenere chiusi i confini regionali, tranne per le comprovate esigenze che rendono tutt’ora possibili gli spostamenti da una Regione all’altra. Fase 2,aperti a? Prevista la ripresa delle ...