La7 torna Non è l’Arena oggi 26 aprile 2020 | argomenti | ospiti news coronavirus

Leggi su italiasera

(Di domenica 26 aprile 2020) Nuovo appuntamento con il talk show curato e condotto da Massimo Giletti. a La7,26dalle ore 20.35 Non è l’Arena. Ma cosa ci sará da aspettarsi? Quali sono i temi? Ovviamente, grande spazio alla stretta attualiá legata alma poi, cosa altro vi sará in agenda nella scaletta del programma? La7, ore 20.35: Non è l’Arena: tutte le anticipazioni Il giornalista Giletti tornerà ad occuparsi della pandemia in atto chiedendosi questa volta sul ruolo dei virologi. Un tema, questo, accanto a quello dei vaccini che sta facendo molto discutere, e che ha animato anche alcuni preziosi dibattiti scientifici e medici nel campo. Leggi anche: Intervista al Dottor Mariano Amici sul ricorso al Tar contro la ordinanza di Zingaretti (Video) Mentre il virus iniziava a bloccare il Paese e fare i primi morti, ...