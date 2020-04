Coronavirus | lo sfogo del sindaco Brugnaro | “Aprite tutto | siamo stanchi di stare a

(Di sabato 25 aprile 2020) “Questa cosa sta assumendo un aspetto kafkiano, lo dico fuori dai denti. Ho cercato di resistere ma sono stanco di tutta questa roba qua. Aprite, aprite scuole, asili, fatelo con tutta la prudenza del caso. Si fa a turno, si tolgono i ‘picchi’, si fanno tutte le attività regolari e legittime dal punto di vista sanitario, ma fate tornare le persone“. È loche ildi Venezia, Luigi, ha espresso nel corso della diretta Facebook di ieri per aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi dell’emergenzain città. Nella foga,si fa sfuggire anche un dubbio sui numeri: “Conteremo quanti morti sono successi l’anno scorso e quest’anno – afferma – faremo anche ‘sti numeri perché speriamo non siaun bluff“. L'articolo, lodel ...

Internazionale : Niente più visite dei parenti, uscite o progetti di reinserimento. “Senza valvole di sfogo, c'è chi ha retto e chi… - LegaSalvini : Coronavirus, da Bari lo sfogo dell’imprenditore: “In tre mesi accumulati 160mila euro di debiti” - capricorne_o : Lo sfogo di Brugnaro: Basta con queste ordinanze,riaprite tutto».Zaia: «Non firmiamo alla carlona» @corriere… - Moixus1970 : RT @Italia_Notizie: Lo sfogo di Brugnaro: «Basta con ‘ste ordinanze, riaprite tutto». Zaia: «Non firmiamo alla carlona» - Italia_Notizie : Lo sfogo di Brugnaro: «Basta con ‘ste ordinanze, riaprite tutto». Zaia: «Non firmiamo alla carlona» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sfogo

Corriere TV

È lo sfogo che il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso nel corso della diretta Facebook di ieri per aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi dell’emergenza coronavirus in città. Nella foga ...Coronavirus, Claudio Amendola contrario alla riapertura del 4 maggio: “Non siamo pronti, mi sono rotto di sentire che andrà tutto bene”, ecco lo sfogo dell’attore in un’intervista radiofonica.