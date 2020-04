Coronavirus Bari | Antonio Decaro porta un mazzo di fiori ad una donna speciale

Leggi su baritalianews

(Di sabato 25 aprile 2020) Il Sindaco dioggi hato undiad una, una signora che compie 100 anni e poi ha scritto un post sulla sua pagina facebook. Di seguito il post integrale “Oggi la signora Francesca compie 100 anni. In un giorno così, in una situazione così complicata per tutti, le ho volutore undida parte di tutta la città. Non possiamo festeggiare, non ci possiamo abbracciare, ma possiamo continuare a fare piccoli gesti gentili anche a distanza, nell’attesa che tutto finisca al più presto e si possa tornare a stare insieme. Auguri alla signora Francesca, auguri a tutte le persone che in questo periodo stanno festeggiando le ricorrenze in maniera alternativa inventando nuovi modi di stare vicini, anche se fisicamente lontani”.