AFGHANISTAN/ Gli Usa “sbagliano” la pace con i talebani e devono ritirare la Cia

La Casa Bianca sta prendendo in considerazione un piano per ritirare gli ufficiali della Central Intelligence Agency dalle stazioni di tutto l’Afghanistan, in uno sforzo disperato per aumentare le ...

Stop alle violenze in Afghanistan. L’appello della Nato ai talebani

L’Alleanza auspica un accordo duraturo che “ponga fine alla violenza e salvaguardi i diritti umani di tutti gli afghani, compresi donne e bambini”. Un invito che arriva dopo il cessate il fuoco di ...

