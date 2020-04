Speranza, ‘Possiamo avere fiducia ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, Speranza: “La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro ma con cautela”. In occasione dell’inaugurazione di una nuova area dell’ospedale Spallanzani di Roma, uno dei centri più importanti anche in questa emergenza coronavirus, il Ministro Speranza ha parlato dell’andamento del contagio confermando che i dati degli ultimi giorni sono da intendersi come positivi. Ma la fiducia non dove creare false illusioni. Anche con la fase 2 bisognerà mantenere alto il livello di attenzione e prudenza. Fonte foto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017696343343Speranza, ‘La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela’ “La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono le condizioni per programmare il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus,: “La curva si è piegata, possiamo guardare conal futuro ma con cautela”. In occasione dell’inaugurazione di una nuova area dell’ospedale Spallanzani di Roma, uno dei centri più importanti anche in questa emergenza coronavirus, il Ministroha parlato dell’andamento del contagio confermando che i dati degli ultimi giorni sono da intendersi come positivi. Ma lanon dove creare false illusioni. Anche con la fase 2 bisognerà mantenere alto il livello di attenzione e prudenza. Fonte foto: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017696343343, ‘La curva si è piegata, possiamo guardare conal futuro, ma con cautela’ “La curva si è piegata, possiamo guardare conal futuro, ma con cautela. Ci sono le condizioni per programmare il ...

rtl1025 : ?? 'La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono le condizioni per progra… - NewsMondo1 : Speranza, ‘Possiamo avere fiducia ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra’ - g_consorte : Ministro #Speranza: come possiamo escludere relazioni tra i decessi di/con #coronavirus ed il focolaio di… - BRUNAMALVOLTI : RT @rtl1025: ?? 'La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono le condizioni per programmare il do… - meryanne61 : RT @SAzzalini: #UnaFraseAlGiorno Così come una nave non può ancorarsi ad una sola ancora noi non possiamo vivere di una sola speranza https… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza ‘Possiamo Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera