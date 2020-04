Il quasi sessantenne Fiorello è tutto da ridere | “Vado protetto | come i panda” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 aprile 2020) A pochi giorni dai suoi “primi 60 anni”, Rosariosui Social ironizza sulle restrizioni che il governo ha indicato per la popolazione più anziana. Non manca l’ironia verso altri amici e cantanti che hanno oltrepassato questa soglia di età. Il popolare showman compirà infatti 60 anni il 17 maggio.: “Fino al 16 maggio posso uscire di casa” «Pensavo di essere giovane e invece devo restare in casa. Ligabue, sappilo, neppure tu puoi uscire. Figuriamoci Venditti e Baglioni…» «Allora, i 60enni devono restare in casa», dice riferendosi ai presunti parametri stabiliti dalla task force, «quindi in teoria dal 4 al 15 maggio potrei uscire». «Ma noi 60enni dobbiamo fare fronte comune e dare retta a chi ci governa. Per cui, se dicono che noi 60enni non dobbiamo uscire significa che ...