Il Coronavirus e la possibile relazione con la densità abitativa | “Dove tante persone

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) A mostrare per la prima volta lacortrae densitàè uno studio italiano di esperti della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic), in via di pubblicazione su ‘Respiration’. Secondo l’analisi, la densità“potrebbe avere un ruolo decisivo nella diffusione dei contagi registrata in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto“, almeno a giudicare dagli esiti diversi rilevati in 3 province del Nord Italia. Bergamo, ad esempio, nota per essere stata tra le aree più colpite dal virus Sars-CoV-2, ha un livello di polveri sottili Pm10 anche più basso di Verona, ma una densità di popolazione quasi 3 volte superiore. I dati delle province di Bergamo, Brescia e Verona evidenziano che in aree ugualmente inquinate i contagi sono ...