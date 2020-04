“Ho un tatuaggio del Genoa. Baggio mi spaventò. Una sera sembrava stesse male, invece…”: Matuzalem confessa (Di venerdì 24 aprile 2020) Nel corso di una diretta Instagram sul canale Sotto Porta, Francelino Matuzalem ha raccontato diversi retroscena sulla sua carriera, specie sugli anni passati in Italia. Una delle squadre alla quale è rimasto più legato è il Genoa: “Ho un tatuaggio rossoblu sul dorso della mano sinistra. I sudamericani di solito si tatuano Maradona, Pelé o Ronaldo, io invece ho preferito scegliere la maglia del Grifone. A Genova ho trascorso due anni indimenticabili, ho sentito un grande affetto perché in campo davo tutto. Genoa, Shakhtar e Lazio sono i club dove mi sono trovato meglio”. Tanti i campioni affrontati in carriera, sia in Serie A che nella Liga: “In Italia ho avuto poche difficoltà. Campioni come Totti, Del Piero o Zidane li affrontavo con esperienza, concedendogli un metro per leggere la loro giocata. È più ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 aprile 2020) Nel corso di una diretta Instagram sul canale Sotto Porta, Francelino Matuzalem ha raccontato diversi retroscena sulla sua carriera, specie sugli anni passati in Italia. Una delle squadre alla quale è rimasto più legato è il: “Ho unrossoblu sul dorso della mano sinistra. I sudamericani di solito si tatuano Maradona, Pelé o Ronaldo, io invece ho preferito scegliere la maglia del Grifone. A Genova ho trascorso due anni indimenticabili, ho sentito un grande affetto perché in campo davo tutto., Shakhtar e Lazio sono i club dove mi sono trovato meglio”. Tanti i campioni affrontati in carriera, sia in Serie A che nella Liga: “In Italia ho avuto poche difficoltà. Campioni come Totti, Del Piero o Zidane li affrontavo con esperienza, concedendogli un metro per leggere la loro giocata. È più ...

